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HBO выпустил полный мрачных предчувствий трейлер «Игры престолов — 8»

В Сети появился полнометражный ролик к заключительному сезону фэнтезийной саги.

HBO выпустил полный мрачных предчувствий трейлер «Игры престолов — 8»
Кадр из сериала "Игра престолов" (2009-2019)

Канал HBO, наконец-то, представил полнометражный трейлер к восьмому сезону «Игры престолов», который сулит мрак и ужасы.

До выхода первого эпизода заключительной части фэнтазийной саги остается чуть больше месяца — релиз намечен на 15 апреля.

В ролике показано, как сгущается ночь и к бою с Королем Ночи готовятся все ключевые фигуры, такие как Джон Сноу, Тирион Ланнистер, Дейенерис Таргариен, Арья Старк. Серсея Ланнистер подносит к устам бокал, а Санса Старк напряженно смотрит в будущее, которое пока никому неведомо.

Трейлер был выпущен спустя сутки после того, как Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс рассказали о съемках шести последних серий.

«Когда кто-то так долго находится с тобой рядом, у тебя появляется шестое чувство по поводу того, как следует играть ту или иную сцену. Мы то и дело дышим им в затылок, мешая выполнять работу и сводя с ума. Однако если мы кого и можем довести до сумасшествия, так это самих себя», — рассказали сценаристы.

Мейси Уильямс, которая играет Арью, так же поделилась своими впечатлениями о съемках.

«Ничто не может подготовить тебя к тому, насколько это физически изматывает. День за днем, снова и снова, без остановки. Ты не можешь заболеть, и ты должен следить за собой, так как многое из того, что ты делаешь, никто сделать не сможет. Порой бывают моменты, когда ты просто сломлен и просто хочешь рыдать», — призналась актриса.

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"Игра Престолов - 8"первый трейлер

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HBO выпустил полный мрачных предчувствий трейлер «Игры престолов — 8»
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