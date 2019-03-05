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«Мы — девочки без комплексов»: Орлова и Бледанс не постеснялись появиться в соцсети с полотенцами на голове

Звезды российского шоу-бизнеса вместе сходили в салон красоты.

«Мы — девочки без комплексов»: Орлова и Бледанс не постеснялись появиться в соцсети с полотенцами на голове
Ольга Орлова и Эвелина Бледанс / www.instagram.com/olgaorlova1311/

Ольга Орлова посетила один из столичных салонов красоты, где встретила свою «коллегу по цеху» Эвелину Бледанс. Для своей страницы в Instagram певица и телеведущая выбрала весьма необычную фотографию, на которой обе звезды предстали с полотенцами на головах, украшенными розочкой.

«Мы девочки без комплексов (почти), поэтому сфоткались в полотенце на голове. Только сильно не ругайте нас за этот креатив», — подписала снимок Ольга Орлова.

Большинство поклонников как раз оценили креатив звезд российского шоу-бизнеса и отметили, что даже с полотенцами на головах Эвелина и Ольга остаются красавицами.

«Девочки, Вы красотки, головной убор Вам к лицу (я даже не поняла, что это полотенце). Вы лучшие, Вы молоды, Вы очаровашки, Вы милашки!!!», «Я сначала подумала — какие шапки интересные!!!», «Девушки, как вы красивы!!!», «Сразу не поняла,что это полотенце… Думала — так задумано. Очень креативненько», — отметили подписчики в комментариях.

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InstagramОльга ОрловаЭвелина Блёданс

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«Мы — девочки без комплексов»: Орлова и Бледанс не постеснялись появиться в соцсети с полотенцами на голове
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