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«Здравствуй, Степа, я скучаю»: звезда «Дома-2» Меньшиков получил послание от отца-инвалида

В соцсети шоумен опубликовал фото родителя, который после инсульта так и не смог восстановиться.

«Здравствуй, Степа, я скучаю»: звезда «Дома-2» Меньшиков получил послание от отца-инвалида
Степан Меньшиков. фото: instagram.com/stepanmen/

Два года назад Степан Меньшиков решил расстаться со своей супругой Евгенией Шамаевой. Он узнал, что четыре года воспитывал не своего сына. Кто отец Ивана, узнать шоумену так и не удалось. Для мужчины случившееся стало шоком, но он продолжил помогать своим детям. Напомним, что у него также есть дочь Варвара. Именно два года назад также поднялась шумиха в обществе, когда шоумен сообщил, что намерен отдать своего отца Валерия Владимировича в дом престарелых. Мужчина остался парализован после инсульта, поэтому родные Степана тратят много сил на заботу о нем.

В итоге Меньшиков не стал отдавать родителя в дом престарелых. Он признался, что просто хотел привлечь внимание к инвалидам. Благодаря тому, что история была предала огласке, по словам шоумена, его отцу дали I группу инвалидности. Сейчас Валерий Владимирович живет не с сыном, поэтому на днях он прислал ему послание, которое Степан опубликовал в соцсети. В кадре запечатлен мужчина в очках и с запиской: «Здравствуй, Степа, я скучаю». Бывший участник «Дома-2» с нежностью отреагировал на обращение родителя. «Мой любимый папа. Здоровья тебе мой родной. Храни тебя Боже. Благодарю тебя», — написал он.

Одни поклонники решили, что так Меньшиков захотел проявить чувства к отцу и показать, что он о нем помнит. Однако большинство пользователей соцсети признались, что им сложно смотреть на это фото без слез. Они считают, что папе шоумена не хватает внимания. «Бедный папа. Здоровья родителям. Навестить бы надо», «Как то больно смотреть на это фото», «Фото „кричит“ об одиночестве отца», — высказались подписчики.

фото: instagram.com/stepanmen/

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«Здравствуй, Степа, я скучаю»: звезда «Дома-2» Меньшиков получил послание от отца-инвалида
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