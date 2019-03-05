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Меган Маркл и Кейт Миддлтон вместе вышли в свет впервые с Рождества

Герцогини воссоединились на королевском приеме в честь принца Чарльза

Меган Маркл и Кейт Миддлтон вместе вышли в свет впервые с Рождества
Фото: Reuters/Stephen Lock, Yui Mok

Меган Маркл и Кейт Миддлтон впервые за долгое время вместе вышли в свет. Рука об руку со своими супругами принцем Гарри и принцем Уильямом герцогини пришли на королевский прием, организованный в Букингемском дворце в честь принца Чарльза.

Пятьдесят лет назад старший сын Елизаветы II получил титул принца Уэльского – звание, которое получает первый мужчина-наследник британского престола. Женщины которые могут занять трон, этот титул не носят, а принцу Чарльзу он достался в 1969 году.

Герцогиня Сассекская и герцогиня Кембриджская прибыли на прием в приподнятом настроении. Маркл для появления на публике выбрала светлое платье из парчи, которое подчеркивало ее уже сильно округлившийся живот, и белый жакет Amanda Wakeley стоимоостью 895 фунтов стерлингов. А Миддлтон по-настоящему очаровала гостей мероприятия своим легким и элегантным нарядом мятного оттенка.

Фото: Instagram@royal.house.of.windsor
Фото: Reuters/Dominic Lipinski

Также на приеме присутствовала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, звезда «Игры престолов» Оуэн Тил, знаменитый тенор Уинн Эванс и другие. Гости дворца смогли посмотреть на золотую корону, которую полвека назад королева надела на голову принца Чарльза.

Как отмечает The Daily Mail, супруги принцев воссоединились в первый раз с Рождества, когда в декабре прошлого года они побывали на семейном праздничном ужине королевы в Сандрингеме. Именно тогда ходили особенно упорные слухи о том, что между герцогинями вспыхнул нешуточный конфликт.

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Тэги:

Елизавета IIКейт МиддлтонМеган Марклпринц Чарльз

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Меган Маркл и Кейт Миддлтон вместе вышли в свет впервые с Рождества
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