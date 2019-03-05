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21-летняя Кайли Дженнер признана самым юным миллиардером в истории по версии Forbes

Звезда реалити-шоу получила этот титул на два года раньше, чем Марк Цукерберг. Как и основатель Facebook, девушка добилась всего сама, без чьей-либо помощи.

21-летняя Кайли Дженнер признана самым юным миллиардером в истории по версии Forbes
Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Кайли Дженнер удалось переступить отметку в миллиард долларов, тем самым став самым юным миллиардеров в истории, добившейся всего самостоятельно. Таким титулом наградил модель журнал Forbes.

В издании отмечают, что таким образом девушка обошла Марка Цукерберга, который достиг такого дохода на два года позже — в 23 года.

Примечательно, что в июле прошлого года доход Кайли, по версии этого же издания, составлял 900 миллионов долларов. Уже тогда она была близка к отметке в миллиард долларов, но чтобы ее перешагнуть, ей потребовалось семь месяцев. Это ей удалось благодаря запуску своей косметической линейки.

Дженнер призналась, что не ожидала, что этот проект станет таким успешным: «Я не ожидала ничего подобного. Я не предсказываю будущее, но мне это нравится».

Стоит отметить, что модель добилась всего самостоятельно. Когда ей было 15 лет, то ее родители сказали ей, что она должна сама начать зарабатывать, научиться экономить и тратить деньги.

С тех пор они не оказывали ей никакой финансовой поддержки. Кайли признается, что у нее был изначальный капитал, но никаких денег она не наследовала, пишет Forbes.

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21-летняя Кайли Дженнер признана самым юным миллиардером в истории по версии Forbes
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