Телеканал Dомашний покажет сериал о любви бизнесмена к суррогатной матери

Телеканал Dомашний продолжает радовать своих зрителей новыми весенними премьерами. Так, уже 15 марта зрители увидят новую мелодраму под названием «Любовь по контракту» режиссера Дениса Елеонского. Главные роли в сериале исполнили Анна Арефьева, Андрей Носков и Полина Толстун.

Сюжет картины строится вокруг сложных судеб успешного предпринимателя Егора и медсестры Ани. Они выходят из совершенно разных социальных слоев, но их обоих объединяет то, что они проходят через непростой период в личной жизни.

Так, супруг Ани Сергей оказался в инвалидной коляске после аварии и сильно замкнулся в себе. Жена Егора — красавица-балерина Лилия. Женщина не готова подарить мужу потомство, чтобы не жертвовать своей фигурой ради карьеры на сцене.

Ради денег на операцию для супруга медсестра Аня соглашается стать суррогатной матерью для Егора и Лилии. Однако в какой-то момент бизнесмен понимает, что смотрит на Аню уже не как на суррогатную мать, а как на прекрасную женщину.

Анна Арефьева, исполняющая роль медсестры, признается, что ей страшно представить себя в ситуации, в которую попала ее героиня, при этом она не может ее осуждать.

Тем временем, исполняющая роль Лилии Полина Толстун отметила, что роль балерины стала для нее настоящим вызовом, ведь осанка, походка и жесты должны быть идеально утонченными.

Премьера нового сериала «Любовь по контракту» состоится 15 марта в 19:00 на телеканале Dомашний. Всего зрителей ждут четыре увлекательные серии.

Ранее мы писали, что телеканал Dомашний готовит весеннюю премьеру о безграничных чувствах и любви с разницей в возрасте под названием «Сколько живет любовь».