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Телеканал Dомашний покажет сериал о любви бизнесмена к суррогатной матери

Премьера картины «Любовь по контракту» состоится 15 марта.

Телеканал Dомашний покажет сериал о любви бизнесмена к суррогатной матери
Кадр из сериала "Любовь по контракту" / Пресс-служба телеканала Dомашний

Телеканал Dомашний продолжает радовать своих зрителей новыми весенними премьерами. Так, уже 15 марта зрители увидят новую мелодраму под названием «Любовь по контракту» режиссера Дениса Елеонского. Главные роли в сериале исполнили Анна Арефьева, Андрей Носков и Полина Толстун.

Сюжет картины строится вокруг сложных судеб успешного предпринимателя Егора и медсестры Ани. Они выходят из совершенно разных социальных слоев, но их обоих объединяет то, что они проходят через непростой период в личной жизни.

Так, супруг Ани Сергей оказался в инвалидной коляске после аварии и сильно замкнулся в себе. Жена Егора — красавица-балерина Лилия. Женщина не готова подарить мужу потомство, чтобы не жертвовать своей фигурой ради карьеры на сцене.

Кадр из сериала "Любовь по контракту"
Кадр из сериала «Любовь по контракту» / Пресс-служба телеканала Dомашний

Ради денег на операцию для супруга медсестра Аня соглашается стать суррогатной матерью для Егора и Лилии. Однако в какой-то момент бизнесмен понимает, что смотрит на Аню уже не как на суррогатную мать, а как на прекрасную женщину.

Анна Арефьева, исполняющая роль медсестры, признается, что ей страшно представить себя в ситуации, в которую попала ее героиня, при этом она не может ее осуждать.

Тем временем, исполняющая роль Лилии Полина Толстун отметила, что роль балерины стала для нее настоящим вызовом, ведь осанка, походка и жесты должны быть идеально утонченными.

Премьера нового сериала «Любовь по контракту» состоится 15 марта в 19:00 на телеканале Dомашний. Всего зрителей ждут четыре увлекательные серии.

Ранее мы писали, что телеканал Dомашний готовит весеннюю премьеру о безграничных чувствах и любви с разницей в возрасте под названием «Сколько живет любовь».

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Dомашнийновый сериалсуррогатная матьТелеканал "Домашний"

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Телеканал Dомашний покажет сериал о любви бизнесмена к суррогатной матери
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