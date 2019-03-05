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«В здоровом теле — здоровый дух!»: Сергей Лазарев показал своего тренера

Певец сделал фото в спортзале с человеком, который помогает поддерживать звезду в форме.

«В здоровом теле — здоровый дух!»: Сергей Лазарев показал своего тренера
Сергей Лазарев. фото: globallook

Сергей Лазарев в этом году представит Россию на «Евровидении». Чтобы выглядеть безупречно на выступлениях, артист следит за внешним видом. Ранее певец показывал своего парикмахера, благодаря которому Лазарев радует поклонников идеальной причёской. Теперь настала очередь тренера.

«В здоровом теле — здоровый дух! Мой тренер, а еще просто хороший человек, Стас!» — подписал Лазарев снимок в Instagram, где он стоит рядом с тренером в спортзале.

Подписчики оценили фигуру певца и заметили, что он с тренером очень похож: «Двое из ларца, симпатичные с лица!» «Ты просто космос Стас. И Сережа тоже», «Как братья–близнецы». Некоторые поклонники уверены, что Сергей Лазарев выглядит даже лучше тренера. Другие интернет-шутники приписали Лазареву роман со Стасом.

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Сергей Лазаревтренертренировка в спортзале

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«В здоровом теле — здоровый дух!»: Сергей Лазарев показал своего тренера
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