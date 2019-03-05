Алименты для ребенка Казьминой заберут у детей Барановской

Дело в том, что уже сейчас Андрей Аршавин платит на содержание детей 50% от своих доходов. Превышать эту сумму нельзя, только делить между всеми претендентами.

Сейчас в суде идет бракоразводный процесс Алисы Кальзиной и футболиста Андрея Аршавина. Скорее всего, уже до конца весны, а вероятно еще раньше, спортсмен станет холостяком. Дело не быстрое: судье предстоит решить не только вопрос проживания дочки Казьминой и Аршавина, но и сумму алиментов. Последний момент беспокоит Андрея меньше всего. Он уже несколько лет платит на содержание детей от Юлии Барановской 50 процентов от своего дохода. По закону, больше этой суммы взыскать нельзя. А значит деньги будут делиться между всеми претендентами.

— Поэтому у детей Юли будут отнимать деньги, которые будут передавать ребенку от Алисы, — комментирует Пятому каналу звездный адвокат Александр Добровинский.



Бракоразводный процесс проходит в закрытом режиме, чтобы минимизировать утечку всяких пикантных подробностей, но их и так уже достаточно.

Сама Алиса ранее пожаловалась, что муж ей угрожает и она опасается за свою жизнь и здоровье. В доказательство женщина делится видео, на котором Андрей приехал забирать у нее автомобиль. Экс-супруге спортсмен оставляет только детское кресло и спокойно уезжает на иномарке.

Кстати, сразу после размолвки в отношениях супругов Андрей стал общаться с детьми от Юлии Барановской. Футболист побывал с сыном на спортивном мероприятии.

Сейчас Алиса Казьмина переживает, что Аршавин может потребовать определить место проживания их совместной дочки с отцом. Подобные примеры уже были во время громких разводов российских футболистов.

— У них есть общий ребенок. Обычно полузащитники и нападающие «Зенита» настаивают на том, чтобы дети жили с ними, — цитирует сайт Dni.ru слова юриста.