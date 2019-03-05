НОВОСТИ

Warner Bros. намерена снять фильм «Фантастические твари 3», несмотря на провал второй части

Франшиза «Преступления Грин-де-Вальда» стала худшей из всех, снятой по мотивам книг Джоан Роулинг.

Warner Bros. намерена снять фильм «Фантастические твари 3», несмотря на провал второй части
Кадр из фильма "Фантастические твари Преступления Грин-де-Вальда" (2018)

Несмотря на фиаско второй части франшизы «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», студия Warner Bros. опускать руки не намерена и собирается выпустить третью часть о приключениях Ньюта Саламандера.

В компании уверены, что им удастся снять более успешный сиквел с учетом предыдущих ошибок. Вторая часть не только собрала «коллекцию» отрицательных отзывов критиков, но и стала самой провальной в плане кассовых сборов среди фильмов вселенной Гарри Поттера.

В Warner Bros. объясняют провал «Преступлений Грин-де-Вальда» тем, что фильмы Гарри Поттера были сняты по мотивам книг о «мальчике-который-выжил», в то время как основу «Фантастических тварей» составляет всего лишь учебник.

Сейчас Джоан Роулинг работает над третьим сценарием, и он обещает быть лучше, чем первый фильм о Саламандере. В студии признают, что основная задача, чтобы третья часть стала успешной, это найти равновесие между новыми и старыми поклонниками поттерианы, пишет Mirror.

Вам может быть интересно:

Джоан Роулинг намерена удивить фанатов «Фантастических тварей» новым персонажем Ученые обнаружили сходство новой части «Фантастических тварей» с двумя советскими фильмами Киногерой недели: мальчик, который стал Мальчиком, Который Выжил

Тэги:

Warner Bros.Джоан РоулингсиквелФантастические твари: Преступления Грин-де-Вальдафраншиза

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Warner Bros. намерена снять фильм «Фантастические твари 3», несмотря на провал второй части
Интересно?
Поделись с друзьями: