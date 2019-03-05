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Агния Дитковските в нижнем белье и шубе снялась в новой фотосессии

Актриса продемонстрировала свою стройную фигуру на пикантных снимках.

Агния Дитковските в нижнем белье и шубе снялась в новой фотосессии
Агния Дитковските. фото: globallook.com/

Агния Дитковските в этом году отметит 31-летие, но девушка следит за своей внешностью, а ее точеной фигуре могут позавидовать даже модели. И это при том, что актриса является мамой двоих детей. От бывшего мужа Алексея Чадова у нее подрастает четырехлетний сын Федор. Также два года назад появились слухи, что девушка родила еще одного малыша. Эту информацию не так давно подтвердила подруга Агнии Светлана Светикова, но подробностей она рассказывать не стала.

Дитковските предпочитает вести достаточно закрытый образ жизни. Даже публикации в соцсети она размещает редко. Однако недавно актриса снялась в смелой фотосессии и поделилась новыми фото в соцсети. В кадре Агния позирует в черном нижнем белье и красной шубе. Она стоит на улице и опирается на ограждение. Наряд лишь подчеркнул длинные ноги и стройную фигуру звезды. Свой образ на других снимках она дополнила колготками в сеточку и стрелками.

«Вау, вау, вау, детка! Ну как можно быть такой худой!», «Какая ты красивая», — прокомментировали кадры подписчики Агнии. Они не перестают восхищаться красотой актрисы. Напомним, что после развода она осталась в дружеских отношениях с Чадовым. Они иногда даже вместе отдыхают ради своего наследника. К слову, сыну экс-супруги до сих пор не рассказали о том, что расстались. «Когда-нибудь нам придется объяснить Феде, что мы разошлись. Верю, что это будет воспринято со знаком „плюс“», — делилась артистка в одном из интервью в прошлом году.

 

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Агния Дитковските в нижнем белье и шубе снялась в новой фотосессии
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