«Чем не русалка»: Хэлли Берри сделала татуровку на всю спину

Хэлли Берри на своей страничке в соцсети поделилась провокационным фото. На нем она стоит топлес, лицом к кухонной плите. На ней надеты блестящие, как рыбья чешуя, брюки, а все обнаженную спину украшает татуировка в виде водорослей.

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«Чем не русалка», — подписала снимок звезда. О том, является ли морской узор перманентным или временным — для какой-либо роли, актриса раскрывать не стала.

Часть подписчиков похвалили изысканный рисунок. Однако некоторые пользователи Сети обратили внимание на не вполне русалочий антураж: в одной руке Берри держит сковороду, а другая рука, в которой актриса держит яйцо, поднята вверх.

«Прекрасная плита», «Возможно, ты и не русалка, но яйцо действительно прекрасно», — пошутили интернет-остряки.