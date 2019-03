Netflix ответил Спилбергу на заявление о запрете их фильмов на «Оскаре»

После победы фильма «Рома» в трёх номинациях «Оскара» Стивен Спилберг забеспокоился, что кинокартины из традиционного проката находятся в неравных условиях с фильмами, которые по большей части бесплатно доступны по всему миру. Поэтому режиссёр собирается предложить киноакадемии исключать фильмы стриминговых платформ, в том числе Netflix, из списка номинантов.

Компания Netflix не отвечала на заявление режиссёра, но позже руководство сервиса опубликовало в Twitter-аккаунте сообщение, которое завуалировано отвечало Стивену Спилбергу.

We love cinema. Here are some things we also love:

-Access for people who can't always afford, or live in towns without, theaters

-Letting everyone, everywhere enjoy releases at the same time

-Giving filmmakers more ways to share art

These things are not mutually exclusive.

— Netflix Film (@NetflixFilm) March 4, 2019