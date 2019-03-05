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Netflix ответил Спилбергу на заявление о запрете их фильмов на «Оскаре»

Режиссёр ранее заявил, что стриминговые сервисы не могут предоставлять кинокартины на номинацию.

Netflix ответил Спилбергу на заявление о запрете их фильмов на «Оскаре»
Netflix. фото: globallook

После победы фильма «Рома» в трёх номинациях «Оскара» Стивен Спилберг забеспокоился, что кинокартины из традиционного проката находятся в неравных условиях с фильмами, которые по большей части бесплатно доступны по всему миру. Поэтому режиссёр собирается предложить киноакадемии исключать фильмы стриминговых платформ, в том числе Netflix, из списка номинантов.

Компания Netflix не отвечала на заявление режиссёра, но позже руководство сервиса опубликовало в Twitter-аккаунте сообщение, которое завуалировано отвечало Стивену Спилбергу.

«Мы любим кино. Есть некоторые вещи, которые мы также любим: доступ для людей, которые не всегда могут себе позволить или живут в городах без кинотеатров; когда все и везде наслаждаются релизами одновременно; когда кинематографистам дают больше возможностей делиться искусством. Эти вещи не исключают друг друга», — написал Netflix в Twitter.

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Тэги:

"Оскар""Рома"NetflixОскар 2019Стивен Спилберг

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Netflix ответил Спилбергу на заявление о запрете их фильмов на «Оскаре»
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