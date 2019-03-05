Дэнни Бойл потерял кресло режиссера из-за желания «покончить» с Бондом Дэниела Крэйга

Обладатель «Оскара» не будет снимать юбилейный блокбастер об агенте 007 из-за творческих разногласий.

После долгих уговоров Дэнни Бойла актер Дэниел Крэйг все-таки согласился в последний раз сняться в роли легендарного агента 007. Однако усилия оскароносного режиссера обернулись против него самого — он был вынужден покинуть кресло постановщика из-за творческих разногласий.

Причиной послужили «наполеоновские планы» режиссера. «Бойл думал, что убийство 007 станет великолепной развязкой для появления нового Бонда», — рассказал инсайдер. Он также добавил, что тот хотел, чтобы Бонда Крэйга убила Мадлен Суонн — девушка британского агента в фильме «007: СПЕКТР».

Ее сыграла Леа Сейду, которая также должна появиться в 25-м фильме. Против такого развития событий выступил сам Дэниел Крэйг и продюсер картины Барбара Брокколи.

Они не возражали, чтобы герой Крэйга оказался в затруднительном положении, но хотели, чтобы публика до последнего гадала, посчастливиться ли Суонн, которую по слухам должны убить в фильме раньше, убить Бонда, пишет Daily Star.

Релиз нового Бонда намечен на апрель 2020 года.