Трое свидетелей по делу об убийстве девушки на диком пляже приняли участие в следственном эксперименте

Уже два года ведется расследование смерти 19-летней пятигорчанки Насти Мужени. Ее тело было обнаружено на диком пляже под Туапсе. Известно, что накануне перед трагедией она наслаждалась отдыхом с подругой Аленой Поповой. Они познакомились с молодыми людьми: Дмитрием Козаченко и Эльманом Курбановым. Позже девушки поссорились, так как Настя приревновала Эльмана к подруге. Она выгнал Алену из палатки вместе с вещами, а на следующее утро Настя уже была мертва. Следствие подозревает, что девушку могла убить ее подруга.

Расследованием этого дела занялись редакторы передачи «На самом деле». На днях гостьей ток-шоу стала сестра Поповой Оксана. Она уверена, что ее родственница невиновна. Более того, девушка отметила, что следствие ведется очень халатно. По данным Оксаны, Алена покинула пляж в два часа ночи и уже через сорок минут села в такси. В это время на телефон Мужени пришли сообщения от ее друга. Так как они были прочитаны, можно сделать вывод, что Настя на тот момент была жива. Также несколько человек, знакомые с этим делом, уверены, что убийцей является мужчина левша.

Под эти описания подходит брат Дмитрия Козаченко Константин. Он является владельцем кафе, в котором вечером накануне трагедии отдыхали две подруги. Несколько эфиров Козаченко вел себя странно. В итоге он признался, что оговорил девушек, сказав, что они были сильно пьяные, когда остались одни на пляже. Впервые в студии появился и сам Константин. Он признался, что в тот день действительно видел Настю и Алену в кафе. «Я их видел один раз, мельком», — подчеркнул мужчина. Однако он знал, что эти девушки заинтересовали его брата. Еще днем Константин получил сообщение от Дмитрия, в котором было фото двух обнаженных подруг, купающихся в море. Проверка на детекторе лжи показала, что мужчина что-то недоговаривает. Также выяснилось, что ранее в его жизни были моменты, когда он принуждал девушек к интимной близости.

В студии появился криминалист Евгений Харламов. Он уверен, что благодаря следственному эксперименту сможет назвать имя преступника, который убил Муженю. Он задал несколько вопросов другу Дмитрия и Константина Симону Рагоняну, который знал, где находится палатка девушек. По его словам, после работы, в районе 12 часов ночи, он отправился прокатиться на машине в сторону пляжа. «Стоял, разговаривал по телефону, когда увидел свою знакомую. Она попросила отвезти ее домой чуть позже. Я согласился и продолжил разговаривать. Затем увидел ребят, Эльмана с Димой», — поведал Симон. Он отметил, что после этого подвез знакомую домой, а позже вернулся и также подвез Эльмана.

Выслушав мужчину, криминолог пришел к выводу, что он был не совсем честен. Харламов пригласил Дмитрия, Константина и Симона принять участие в следственном эксперименте. Мужчины по очереди нанесли удар по манекену. Эксперт сразу заметил, что Константин попробовал нанести удар правой рукой, но на самом деле он является левшой. «Предполагаемый подозреваемый находится среди трех присутствующих здесь гостей. Я основываюсь на судебной практике», — после эксперимента заключил Харламов.