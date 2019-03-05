«Готовлю плохо»: Никифорова из сериала «Султан моего сердца» ответила на вопрос, почему «не стала невестой» Али Эрсана Дуру

Александра Никифорова вступила в диалог со своей поклонницей. По словам актрисы, ее часто спрашивают о взаимоотношениях с партнером по сериалу «Султан моего сердца».

26-летняя Александра Никифорова исполнила одну из главных женских ролей в русско-турецком сериале «Султан моего сердца». В одном из своих интервью актриса призналась, что ей было не просто отыгрывать сцены с поцелуями, так как к своему партнеру Али Эрсану Дуру она относилась скорее как брату. И совершенно не воспринимала его в качестве возлюбленного.

Однако, несмотря на все уверения Александры, телезрители предположили, что между молодыми людьми могло возникнуть ответное чувство. Общаясь с поклонниками в Instagram, Никифорова подметила, что одним из самых часто задаваемых стал вопрос о ее взаимоотношениях с турецким актером. В свою очередь, девушка поспешила уверить подписчиков в том, что с Али ее связывает исключительно дружба и ничего больше.

Буквально на днях Александра опубликовала свежий снимок, на котором она запечатлена в клетчатой рубашке. «Масленица пришла. Блиносжирание легализовано на семь дней», — подписала свое фото актриса.

При этом одна из поклонниц Никифоровой под ником @nataliarizanova в комментариях под публикацией обратилась к Александре, задав ей личный вопрос. «Саша, скажите, почему вы не стали невестой Али?» — поинтересовалась подписчица актрисы. «Плохо готовлю!» — с иронией посетовала партнерша Эрсана Дуру по сериалу «Султан моего сердца», отвечая на расспросы.