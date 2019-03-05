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Помощница Петросяна Брухунова рассказала, почему не пользуется косметикой

Несколько лет назад у нее были серьезные проблемы с кожей.

Помощница Петросяна Брухунова рассказала, почему не пользуется косметикой
Татьяна Брухунова / www.instagram.com/bruhunova

Помощница и муза юмориста Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — не раз сталкивалась с критикой в социальных сетях, ведь ее образ выбивается из идеальных картинок в Instagram. Девушка даже писала своим хейтерам о том, что ей не надо сообщать о том, что она «страшная и толстая», а предложила просто отписаться от нее.

Брухунова практически не пользуется косметикой и одевается так, как ей удобно. Ассистентка Евгения Петросяна объяснила свою нелюбовь к макияжу. Так, ранее у нее были проблемы с кожей, однако несколько лет назад ее познакомили с хорошим косметологом, который помог ей вылечиться.

Теперь Татьяна полностью довольна состоянием своей кожи и считает, что декоративная косметика для маскировки недостатков ей сейчас ни к чему.

«Мне комфортно без макияжа. Я работаю над своей кожей, чтобы не пользоваться декоративной косметикой», — цитирует Брухунову журнал «7 дней».

Напомним, ранее мы писали, что Татьяна Брухунова призналась в том, что она очень метеозависима. Девушка рассказала, что ее «просто убивает московская погода».

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Тэги:

декоративная косметикаЕвгений ПетросянТатьяна Брухунова

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Помощница Петросяна Брухунова рассказала, почему не пользуется косметикой
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