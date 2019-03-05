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Агутин пообещал представить в ближайшее время совместный клип с «Отпетыми мошенниками»

Певец заметил, что запись композиции он задумал еще в прошлом году.

Агутин пообещал представить в ближайшее время совместный клип с «Отпетыми мошенниками»
Леонид Агутин/Фото: GlobalLook

Известный певец Леонид Агутин на своей страничке в социальной сети Instagram анонсировал скорый выход клипа, который был записан о жизни в девяностых годах совместно с группой «Отпетые мошенники». Этот коллектив, надо сказать, был очень популярен двадцать лет назад.

По словам Агутина, совместную запись с «Отпетыми мошенниками» он задумал ещё в прошлом году. «Пока додумал, пока сделал, пока аранжировка, пока пригласил «Отпетых мошенников», записали, свели, придумали клип, гляжу, а уже вокруг поют и снимают про 90-е вовсю. Так что мы в тренде. Первыми уже не будем, но лучшими — есть шанс! В общем, вам судить, только подождите пару недель!» — заявил исполнитель.

«Леонид, волосы — это ваша визитная карточка. Теперь вижу, что это вы. Без них не воспринимаю, как Агутина», «Как непривычно уже видеть вас с длинными волосами», «Уже ждём! Всё будет супер, даже не сомневаюсь. Леонид, «Отпетые мошенники» и девяностые – это нечто», — заметили в комментариях пользователи.

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Леонид АгутинОтпетые мошенникисовместный клип

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Агутин пообещал представить в ближайшее время совместный клип с «Отпетыми мошенниками»
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