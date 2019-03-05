Лина Хиди не смогла сдержать слез после заключительной сцены в «Игре престолов»

Лина Хиди неоднократно говорила о финальном сезоне «Игры престолов», однако по большей части все «тайны» хранила при себе. Однако говоря о своих последних сценах, где она выступает в качестве Серсеи Ланнистер, актриса не смогла сдержать слез.

«Я не думала, что буду воспринимать все так эмоционально, хотя и понимала, что будет грустно. Я даже представить себе не могла, что дойду до такого после последнего съемочного дня. Но когда я покинула площадку и села в машину, то разрыдалась, чувствуя себя опустошенной», — рассказала звезда.

Актриса призналась, что роль Серсеи стала для нее очень важной. Благодаря этому персонажу ее заметили и начали приглашать туда, куда раньше она не была вхожа. Работа в сериале полностью изменила ее жизнь и она за это безмерно благодарна создателям телешоу.

Говоря о своей героине, Лина отметила, что и дальше хотела бы играть таких же динамичных и интересных персонажей. «Никто не хочет играть чертовски скучных героев, у которых нет истории. Для меня одинаково важно и создавать бэкграунд своему персонажу, и изучать жизнь реальных людей», — цитирует Хиди издание Huffingpost.