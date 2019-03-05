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«Прививки делай – и полетели»: режиссер Айсултан Сеитов рассказал, как снимал клипы для Элджея и Ивана Дорна

22-летний казахстанский клипмейкер стал гостем шоу Юрия Дудя.

«Прививки делай – и полетели»: режиссер Айсултан Сеитов рассказал, как снимал клипы для Элджея и Ивана Дорна
Айсултан Сеитов и Юрий Дудь. Коллаж: кадры из видео на YouTube-канале «вДудь»

Гостем нового выпуска программы Юрия Дудя стал талантливый казахстанский режиссер Айсултан Сеитов. В свои 22 года он уже известен широкой публике как автор клипов многих популярных рэперов, в том числе американских звезд, его клипы набирают десятки миллионов просмотров. В интервью Дудю Айсултан рассказал, как работал над видео для Ивана Дорна и Элджея.

Известно, что один из клипов Дорна снимался в Африке. По словам Сеитова, изначально он планировал развернуть съемки в Киеве. По сценарию, «дикие» офисные сотрудники должны были скакать по офису, как настоящие обезьяны, а затем выбежать на улицу и жечь на костре свою одежду. Однако Дорн настоял на том, что нужно лететь не в украинскую столицу, а в Уганду.

«Прививки делай – и полетели», – вспоминает клипмейкер слова коллеги. В итоге в съемках клипа Afrika приняли участие дети из африканской страны, а хореографию детскому коллективу ставил сам Иван.

Кадр из клипа Afrika Ивана Дорна

А вот о работе с Элджеем Айсултану вспоминать не так приятно, несмотря на то, что с рэпером он в отличных отношениях. Как объяснил режиссер, съемки клипа Hey, Guys шли под руководством агентства, которое поставило для творчества достаточно узкие рамки. Например, по регламенту певцу не полагалось стоять в кадре на крыше автомобиля, как задумывал Сеитов. В итоге ему приходилось постоянно подстраиваться, на ходу меняя сценарий.

«Я не горжусь этим клипом. Просто сложилась такая ситуация, из которой я должен был как-то выйти. Под конец съемок у меня настолько испортилось настроение, что стало уже все «по барабану», как говорится. Лишь бы доснять. Халтура!» – признается Айсултан в интервью на YouTube-канале «вДудь».

Кадр из клипа Элджея Hey, Guys

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Айсултан СеитовИван ДорнЭлджейЮрий Дудь

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«Прививки делай – и полетели»: режиссер Айсултан Сеитов рассказал, как снимал клипы для Элджея и Ивана Дорна
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