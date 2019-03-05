Роза Сябитова призналась, что в этом году планирует женить своего сына

За плечами Розы Сябитовой два брака. От первого мужа у нее есть дети: сын Денис, которому скоро исполнится 30 лет, и 26-летняя дочь Ксения. Сваха свой новый пост посвятила личной жизни. Она объяснила, что не торопится играть свадьбу со своим возлюбленным, бизнесменом Ренатом, так как свахи обязаны быть не замужем. При этом женщина подчеркнула, что у нее бурная интимная жизнь и переживать за нее не стоит.

Поведала Роза и том, как складывается личная жизнь у ее детей. Она рассказала, что ее дочь смогла пережить развод с первым мужем. Напомним, девушка несколько лет назад вышла замуж за юриста Андрея Снеткова, но их союз оказался непрочным. Избранник сбежал от Ксении вскоре после свадьбы. «Мы все ему оставили: и машину, которую подарила Елена Малышева, и все костюмы, ботинки, все», — отметила Сябитова. Она призналась, что ее дочь сейчас строит отношения с новым возлюбленным. «У нее все в порядке. Есть хороший молодой человек. Поженятся или не поженятся — не знаю», — поделилась сваха в соцсети. Она отметила, что постоянно напоминает наследнице, что время идет и ей стоит задуматься о детях.

Также Роза рассказала, что в этом году планирует побывать на свадьбе сына. «В этом году планирую его женить. Дом построила, теперь занимаюсь спа-салоном. Можно приезжать, отдыхать», — отметила женщина. Оказалось, что возлюбленной у Дениса нет, поэтому Сябитова хочет сосватать своего наследника. Она даже разработала для этого план. По словам женщины, она будет приглашать к себе домой подруг с дочерьми. Сваха организует место, где молодежь сможет спокойно общаться. Она уверена, что у нее получится помочь сыну найти невесту.