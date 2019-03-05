«Поучения преобладают над воспитанием»: Макеева нелестно выразилась о своих подписчиках

Известная актриса Анастасия Макеева в компании супруга отдыхает на Мальдивах. Она приехала на «райский остров» к телеведущей Анфисе Чеховой, которая прибыла туда чуть ранее с телеведущим Эдуардом Демченко. Не так давно она выложила в Сеть несколько достаточно откровенных фотографий. В ответ звезда получила массу критики. Некоторые из ее подписчиков посчитали, что актрисе следовало быть поскромнее.

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На своей страничке в социальной сети Instagram Анастасия Макеева заявила, что с ее приездом на Мальдивы разыгралась целая история, которая могла бы претендовать на сериал для канала НТВ. Некоторые подписчики, по словам звезды, заявили, что она приехала на отдых, чтобы разрушить отношения своей подруги Анфисы Чеховой с ее мужчиной.

«Но при этом у меня есть муж и все требуют увидеть его. И в заключении. У меня оказывается есть соски, и они не той формы, что некоторые из вас думали! Как развернулись события. Прямо остросюжетное кино под попкорн. До чего же народ любопытен и при этом жаждет дать кому-то оценку. Поучения преобладают над воспитанием! Я каждому из вас желаю счастья столько, чтобы не было сил и времени осуждать других», — заявила звезда.

«А вот я люблю просто актрису Макееву! И мне все равно, в какой она майке», «Читаю и смеюсь! Молодцы вы с Анфисой! Так держать! А люди пусть что хотят, то и думают про вас!» «Вы мне очень нравитесь, но некоторые снимки действительно личные. Их можно и оставить для себя, а вы в народ!» «Мне кажется всё закономерно. Это ответ на провокационные фото. Будете выкладывать «спокойные» фото и в комментариях будет все ок», — заметили пользователи.