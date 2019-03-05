Бен Аффлек вернулся к своей бывшей пассии

Несмотря на то, что еще недавно Бен Аффлек заявлял, что его экс-супруга Дженнифер Гарнер является центральной частью его жизни, совсем недавно вездесущие папарацци застали актера в аэропорту Нью-Йорка с его бывшей девушкой — Линдси Шукус.

Судя по фотографиям, 46-летний Аффлек и 38-летняя Шукус явно наслаждались обществом друг друга — они смеялись, обнимались и просто хорошо проводили время. Также их заметили вместе на премьере фильма в Нью-Йорке.

Отметим, что пара решила расстаться прошлым летом после года отношений, однако совсем недавно, по данным инсайдеров журнала People, Аффлек и Шукус снова решили быть вместе. По информации источников, сейчас возлюбленным хорошо вместе, но пока ничего конкретного о перспективе их отношений сказать нельзя.

Ранее СМИ писали, что Линдси Шукус недовольна тем, что актер слишком много времени уделяет своей бывшей жене Дженнифер Гарнер и их общим детям. В свою очередь, Аффлек действительно говорит о том, что его экс-супруга играет в его жизни очень важную роль.