Софи Тернер и Мейси Уильямс объяснили появление у себя одинаковых татуировок

Звезды сериала «Игра престолов», которые играют в нем сестер, дружат и в жизни. Девушки настолько близки, что даже нанесли себе на руки одни и те же символы.

Софи Тернер и Мейси Уильямс стали известны после появления в сериале «Игра престолов», где играют сестер Сансу и Арью Старк. Однако актрисы не только коллеги по площадке. Съемки, которые длились на протяжении девяти лет, положили начало настоящей крепкой дружбе.

В интервью изданию Glamour, звезды признались, что являются друг для друга опорой и поддержкой во всем. Софи и Мейси яркий пример женской дружбы. Они так привязались друг к другу, что даже решили сделать на руках одинаковые татуировки.

Для рисунка они выбрали символичную для них дату — «07.08.09» — день, когда они обе получили роли в фэнтазийной саге. По словам актрис, они сразу же прекрасно друг с другом поладили, но не были уверены в том, что их героини «доживут» до последнего сезона.

«Тогда мы решили поскорее пойти и сделать татуировки, пока нас не убили», — цитирует Софи и Мейси издание Glamour.