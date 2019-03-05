НОВОСТИ

«Ампутировать ногу — то же самое, как при перхоти отрезать голову»: в управлении ФСИН высказались об «ожогах» у Кокорина

В Федеральной службе исполнения наказаний попросили не нагнетать ситуацию вокруг здоровья футболиста.

«Ампутировать ногу — то же самое, как при перхоти отрезать голову»: в управлении ФСИН высказались об «ожогах» у Кокорина
Александр Кокорин. Фото: Global Look Press

Футболист «Зенита» Александр Кокорин продолжает томиться за решеткой в «Бутырке». Не так давно в изоляторе игроку провели неудачную процедуру электрофореза. У футболиста, как заявили его адвокаты, началось нагноение. Утверждалось, что игрок получил некие ожоги. Адвокаты считают, что если футболист в ближайшее время не выйдет из камеры, то останется инвалидом на всю жизнь. Прошли даже слухи, что игроку могут ампутировать ногу.

Между тем заместитель председателя общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева озвучила свою позицию вокруг «истории с ожогами». По ее словам, был сделан официальный запрос в медицинское управление ФСИН. Там сказали, что никакой ампутации ноги у футболиста не будет.

«Ампутировать ногу — то же самое, как при перхоти отрезать голову», — заявили в управлении ФСИН Меркачевой. Правозащитница заметила, что там попросили не нагнетать ситуацию вокруг здоровья футболиста. В данный момент известно, что ногу игрока просто обработали зеленкой, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отметим, что из-за травмы Александр Кокорин, в отличие от своего товарища по несчастью Павла Мамаева, не смог сыграть в футбол в День всех влюбленных. Между тем Мамаев сыграл уже вторую игру за решеткой. Правда, пока неизвестно, сколько он забил мячей за свою дружину. На данный момент известно, что раньше середины апреля звездные игроки точно не выйдут из-за решетки. Срок нахождения под стражей им могут продлить еще на несколько месяцев.

Вам может быть интересно:

Павел Мамаев провел второй матч в СИЗО У Александра Кокорина в СИЗО начала неметь нога У Александра Кокорина в СИЗО началось загноение на ноге

Тэги:

"Бутырка"Александр КокоринЕва Меркачева

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Ампутировать ногу — то же самое, как при перхоти отрезать голову»: в управлении ФСИН высказались об «ожогах» у Кокорина
Интересно?
Поделись с друзьями: