«Ампутировать ногу — то же самое, как при перхоти отрезать голову»: в управлении ФСИН высказались об «ожогах» у Кокорина

Футболист «Зенита» Александр Кокорин продолжает томиться за решеткой в «Бутырке». Не так давно в изоляторе игроку провели неудачную процедуру электрофореза. У футболиста, как заявили его адвокаты, началось нагноение. Утверждалось, что игрок получил некие ожоги. Адвокаты считают, что если футболист в ближайшее время не выйдет из камеры, то останется инвалидом на всю жизнь. Прошли даже слухи, что игроку могут ампутировать ногу.

больше по теме У Александра Кокорина в СИЗО начала неметь нога По словам адвоката футболиста, его состояние продолжает ухудшаться.

Между тем заместитель председателя общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева озвучила свою позицию вокруг «истории с ожогами». По ее словам, был сделан официальный запрос в медицинское управление ФСИН. Там сказали, что никакой ампутации ноги у футболиста не будет.

«Ампутировать ногу — то же самое, как при перхоти отрезать голову», — заявили в управлении ФСИН Меркачевой. Правозащитница заметила, что там попросили не нагнетать ситуацию вокруг здоровья футболиста. В данный момент известно, что ногу игрока просто обработали зеленкой, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отметим, что из-за травмы Александр Кокорин, в отличие от своего товарища по несчастью Павла Мамаева, не смог сыграть в футбол в День всех влюбленных. Между тем Мамаев сыграл уже вторую игру за решеткой. Правда, пока неизвестно, сколько он забил мячей за свою дружину. На данный момент известно, что раньше середины апреля звездные игроки точно не выйдут из-за решетки. Срок нахождения под стражей им могут продлить еще на несколько месяцев.