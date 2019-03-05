Лолита поздравила Бориса Моисеева с днем рождения и показала, как она выглядела с короткой стрижкой

Четвертого марта Борису Моисееву исполнилось 65 лет. С этой датой его поспешили поздравить многочисленные коллеги по сцене, в том числе его подруга Лолита Милявская. На своей странице в Instagram она опубликовала архивное фото с именинником.

«Борька! Боречка!! Борис Моисеевич!!! С Днём Рождения, мой Мужественный Человечище!!! Будь ЗДОРОВ!!!! Как хорошо, что Ты так много всего придумал и поставил!!» — подписала артистка снимок.

На фотографии Лолита предстала в давно забытом образе: с короткой стрижкой. Поклонники певицы присоединились к поздравлениям, а также оценили образ любимой певицы из прошлых лет.

«Молодые, красивые», «Лолита, а вам лучше с короткими волосами было. Замечательное фото, «Такие хорошенькие! Классное фото!», «Вот это фото!!! Крутейшее, историческое», — отметили подписчики в комментариях.

Напомним, недавно Лолита появилась перед поклонниками в Instagram без макияжа.