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«Моя душа, моя вселенная»: Волочкова обратилась к дочери, поделившись семейным фото

Прима-балерина провела время в компании своей тринадцатилетней дочери Ариадны. Светская львица показала свежее фото с наследницей, посвятив ей строки.

«Моя душа, моя вселенная»: Волочкова обратилась к дочери, поделившись семейным фото
Анастасия Волочкова с дочкой Ариадной (Фото: Instagram.com/volochkova_art)

43-летняя Анастасия Волочкова в своем микроблоге поделилась свежим снимком с тринадцатилетней дочкой Ариадной. В кадре прима-балерина и ее наследница запечатлены за обеденным столом. «Моя душа, моя вселенная, моя подружка и моя дочь. Люблю и дорожу», — обратилась к своей единственной дочери светская львица.

Для Ариадны прима-балерина устроила домашнее застолье, разделив с дочкой приготовленные угощения. Примечательно, что в одном из своих интервью Волочкова призналась, что до сих пор тщательно следит за своим рационом. Балерина уже давно отказалась от хлеба и не ест майонез.

По словам светской львицы, ее новый избранник, так же как и она, придерживается правильного питания. Поэтому Анастасии не составляет труда радовать домашних своими любимыми блюдами. В новогоднюю ночь Волочкова подавала к слову икру на огурчиках. Праздничный вечер прима-балерина провела в компании дочери и экс-избранника бизнесмена Игоря Вдовина.

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«Моя душа, моя вселенная»: Волочкова обратилась к дочери, поделившись семейным фото
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