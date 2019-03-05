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Павел Мамаев провел второй матч в СИЗО

Не исключено, что футболист сыграет еще одну встречу, пока находится за решеткой.

Павел Мамаев провел второй матч в СИЗО
Павел Мамаев. КП/Михаил Фролов

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что игрок провел второй матч в СИЗО. По его словам, он снова вышел на поле против своих сокамерников. Дворик, где проходят встречи, используется в качестве импровизированной футбольной площадки. Заключенные «Бутырки» регулярно выходят играть в футбол. Более того, Мамаев должен в ближайшее время провести и третью встречу с сокамерниками. Такое развитие событий, по мнению адвоката, не исключено.

Адвокат заметил, что футболист в СИЗО не падает духом. Он изо всех сил старается поддерживать физическую форму. При этом Бушманов напомнил, что в карьере игрока случались спортивные травмы, однако он не боится рисковать здоровьем, выходя на поле против непрофессиональных спортсменов, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отметим, что примерно месяц назад Мамаев сыграл свой первый матч в СИЗО против заключенных. Он забил семь мячей и стал лучшим бомбардиром встречи. Интересно, что футболист отыграл по тайму за каждую из команд.

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Тэги:

"Бутырка"Игорь БушмановПавел Мамаев

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Павел Мамаев провел второй матч в СИЗО
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