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«Дети везде одинаковы»: Алена Кравец отказалась менять школу дочери после издевательств старшеклассниц

Светская львица хочет воспитать в своей наследнице твердость характера.

«Дети везде одинаковы»: Алена Кравец отказалась менять школу дочери после издевательств старшеклассниц
Фото: Instagram@kravetsalena

Алена Кравец твердо намерена наказать старшеклассниц, обидевших в гимназии ее дочь Даниэллу. Как отметила светская львица, она продолжает разбирательство по этому делу и обязательно доведет его до конца, несмотря на то, что инцидент старается «замылить» администрация школы.

По словам Алены, ее наследница продолжит ходить именно в это учебное заведение. Перевод дочери в другое место модель считает полностью ошибочной идеей, поскольку в жизни необходимо не избегать трудностей, а, напротив, проявлять твердость характера и силу воли.

Именно такие качества мама хочет воспитать у Даниэллы. Кравец пообещала: издевавшиеся над ребенком школьницы обязательно ответят за свой поступок, понесет ответственность и преподавательский состав.

«Дети везде одинаковы, и сколько ни меняй школы, гимназии и институты – велика вероятность вновь столкнуться с такими же проявлениями подростковой агрессии», – пишет Алена Кравец для портала Teleprogramma.pro.

Напомним, вопиющий инцидент с участием двух учениц восьмого класса произошел в середине февраля. Девочки подкараулили дочь светской львицы у туалета, одна из них, несмотря на сопротивление, удерживала Даниэллу, а вторая обстригла ее длинные волосы в нескольких местах. Происходящее напавшие сопровождали нецензурными выражениями и угрозами в адрес ребенка.

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«Дети везде одинаковы»: Алена Кравец отказалась менять школу дочери после издевательств старшеклассниц
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