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Зара в золотом платье полетала на полумесяце на открытии Универсиады в Красноярске

Режиссером эффектного шоу стал Илья Авербух.

Зара в золотом платье полетала на полумесяце на открытии Универсиады в Красноярске
Певица Зара / Global Look Press

Певица Зара стала одной из главных участниц торжественной церемонии открытия Зимней Универсиады в Красноярске. По ее словам, режиссером масштабного шоу на «Платинум Арене» стал Илья Авербух. Всего в представлении было задействовано более одной тысячи артистов. Также для шоу его создатели использовали сложные декорации и световые решения.

«Когда мы видим магию на сцене, площадке, мы не всегда задумываемся, какие сложности порой предстоит решать тем, кто вовлечен в закулисную жизнь», — подписала фотографии с мероприятия в Instagram певица.

Заре достался не самый простой, но при этом очень эффектный номер. Во время исполнения песни певица пролетела над концертным залом в полумесяце. В этот момент на артистке было надето роскошное сверкающее золотистое платье с одним рукавом.

Поклонники певицы оценили ее эффектное выступление, а также ее наряд.

«Сказочная, нежная, неповторимая и невероятно смелая Зарочка!», «Как принцесса», «Какая вы сказочная!», «Божественно красиво!» — выразили свой восторг фанаты.

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Зара в золотом платье полетала на полумесяце на открытии Универсиады в Красноярске
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