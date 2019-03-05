Зара в золотом платье полетала на полумесяце на открытии Универсиады в Красноярске

Певица Зара стала одной из главных участниц торжественной церемонии открытия Зимней Универсиады в Красноярске. По ее словам, режиссером масштабного шоу на «Платинум Арене» стал Илья Авербух. Всего в представлении было задействовано более одной тысячи артистов. Также для шоу его создатели использовали сложные декорации и световые решения.

«Когда мы видим магию на сцене, площадке, мы не всегда задумываемся, какие сложности порой предстоит решать тем, кто вовлечен в закулисную жизнь», — подписала фотографии с мероприятия в Instagram певица.

Заре достался не самый простой, но при этом очень эффектный номер. Во время исполнения песни певица пролетела над концертным залом в полумесяце. В этот момент на артистке было надето роскошное сверкающее золотистое платье с одним рукавом.

Поклонники певицы оценили ее эффектное выступление, а также ее наряд.

«Сказочная, нежная, неповторимая и невероятно смелая Зарочка!», «Как принцесса», «Какая вы сказочная!», «Божественно красиво!» — выразили свой восторг фанаты.