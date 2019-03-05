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Заботливый папа: Смольянинову во время съемок видео пришлось взять на руки двухмесячного сына

Малыш начал кричать, поэтому актер поспешил его успокоить.

Заботливый папа: Смольянинову во время съемок видео пришлось взять на руки двухмесячного сына
Артур Смольянинов. фото: globallook.com

14 декабря 2018 года Дарья Мельникова во второй раз стала мамой. Своему мужу Артуру Смольянинову она подарила еще одного сына. Пока имя малыша они хранят в тайне. Также у них есть старший наследник Артур, которому только три года. Актриса скрывает лицо младшего ребенка, но уже несколько раз публиковала снимки с ним. Сейчас она находится в декретном отпуске, но это не мешает ей вести блог о материнстве.

Не так давно Смольянинов принял участие в шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов». Однако уже во время первого голосования он покинул проект. Другие участники проголосовали против него, так как актер стал жить отдельно от своего племени. По всей видимости, Артура это не сильно расстроило. Он вернулся домой раньше, чем планировал. В соцсети Мельникова на днях опубликовала видео. На кадрах Смольянинов говорит о том, какой вред изделия из пластика наносят природе, и просит всех по мере возможности стараться уменьшить использование пластика. Во время съемок ролика сын актера начал кричать, поэтому он взял его на руки.

К слову, малыш стал вести себя спокойнее, когда оказался на руках отца. Поклонники отметили, что Смольянинов — заботливый папа. «Какой мужчина», «Какой классный», «Ваш ребёнок тоже в шоке от пластика», — прокомментировали пост подписчики. Они также поблагодарили супругов за то, что они подняли такую важную тему. Многие готовы сортировать мусор, чтобы его легче было перерабатывать, но порой они просто не знают, куда его нужно затем относить.

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Заботливый папа: Смольянинову во время съемок видео пришлось взять на руки двухмесячного сына
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