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«Какой красивый кадр и ты»: Бузова не оставила без внимания портретный снимок Виктории Бони

В своем микроблоге экс-участница проекта «Дом-2» Виктория Боня опубликовала кадр со своей недавней фотосъемки.

«Какой красивый кадр и ты»: Бузова не оставила без внимания портретный снимок Виктории Бони
Виктория Боня (Фото: Instagram.com/victoriabonya)

39-летняя Виктория Боня в своем микроблоге опубликовала кадр со своей недавней фотосъемки. Примечательно, что ведущая проекта «Дом-2», певица и актриса Ольга Бузова не оставила без внимания портретный снимок экс-возлюбленной Алекса Смерфита, оставив комментарий под фото теледивы.

«Какой красивый кадр и красивая ты», — обратилась к Боне бывшая супруга полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова. К слову, сама Виктория ответила на комплименты знаменитости смайлами. Напомним, что свои зимние каникулы светская львица вместе с дочкой Анджелиной провела в Таиланде.

Ольга Бузова не оставила без внимания портретный снимок Виктории Бони (Фото: Instagram.com/victoriabonya)

Даже находясь на отдыхе, Виктория не забывала делиться фотоотчетом, рассказывая поклонникам о своих завтраках, гостиничном номере, бассейнах и высоком сервисе. Также Боня успевала делиться с подписчиками и своими бизнес-идеями. Будучи дизайнером собственной марки, светская львица выпустила наряды и для мусульманок. По словам Виктории, одежду из ее новой линейки можно будет приобрести в Дубае.

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«Какой красивый кадр и ты»: Бузова не оставила без внимания портретный снимок Виктории Бони
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