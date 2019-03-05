«Уральские пельмени» подкололи команду «Уездный город», которую они обыграли в 2000 году

Один из лидеров команды «Уральские пельмени» Сергей Исаев на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовал забавный ролик. В нем участники шоу поздравили хоккейную команду «Автомобилист» с выходом в следующую стадию Кубка Гагарина. «Шоферы» в серии до четырех побед с сухим счетом переиграли челябинский «Трактор». Сами участники команды не смогли быть на игре, потому что сейчас находятся на гастролях по городам Сибири.

На записи члены команды говорят, что хоккеисты молодцы и красавцы. Затем они стали шутить, что ради записи поздравления даже остановили концерт. Наконец, один из участников шоу вспомнил, что 19 лет назад «Уральские пельмени» переиграли команду КВН из Челябинской области «Уездный город», а затем стали чемпионами Высшей лиги. Отметим, что «Уездный город» также становился чемпионом Высшей лиги, но только спустя два года.

«Поздравляю, ребята, ваша команда чемпион», «Пельмешки! Наливайте! Болеем с вами! «Авто» — просто супер!», «Ура! По всем правилам драматургии! Как и выступление наших пельмешек», — заметили в комментариях пользователи.