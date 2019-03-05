«На сцене я растворяюсь»: Началова выбрала для выступления расшитый пайетками костюм

38-летняя Юлия Началова высказалась о тех ощущениях, которые возникают у нее на сцене. В своем микроблоге артистка опубликовала кадр с одного из выступлений. На фото она запечатлена в брючном костюме.

«На сцене я растворяюсь в музыке и в зрителях!! А чем вы можете заниматься и не обращать ни на что внимание?» — обратилась к своим поклонникам Юлия Началова. В своем микроблоге 38-летняя исполнительница опубликовала кадр с одного из выступлений, для которого она выбрала расшитый пайетками брючный костюм.

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Став наставницей нового народного сезона шоу «Один в один» на телеканале «Россия-1», экс-супруга футболиста Евгения Алдонина стала все чаще делиться с поклонниками кадрами со съемочной площадки, рассказывая им о том, что она, как ответственный человек, старается вникать во все тонкости этого непростого процесса — работы в коллективе.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, на протяжении нескольких лет Юлия Началова борется с подагрой. В одном из своих интервью певица призналась, что медики долгое время не могли определиться с точным диагнозом, так как подобное заболевание в ее возрасте встречается крайне редко. Недуг поражает суставы пальцев, кистей, стоп. И только со временем стало известно, что подагра появилась у Юлии в результате перенесенных осложнений после пластической операции по увеличению груди. Именно поэтому певица убеждает юных девушек не идти на поводу у модных тенденций и в первую очередь думать о своем здоровье.