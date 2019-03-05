Участница «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова раскрыла срок воздействия порчи на человека

По словам ясновидящей, порча не может действовать на протяжении очень долгого времени. Она пояснила, что люди часто путают нерациональные поступки с темным воздействием.

Николь Кузнецова была финалисткой 16 сезона «Битвы экстрасенсов». Теперь она ведет свой блог, а также участвует в новых проектах. Ясновидящая всегда откровенна с поклонниками. Она не любит, когда людей обманывают, поэтому в последнее время все чаще разоблачает шаманов, провидиц и тех, кто называет себя магами. Не так давно девушка призналась, что приворожить человека невозможно.

А на днях Николь также развеяла миф о том, что порча может действовать на протяжении всей жизни человека. Она призналась, что у подобного ритуала есть срок действия. «Порча — это тот же самый ботокс вашей судьбы. У данного ритуала есть срок действия! Это, если очень постараться, год. Поэтому винить подростковые эксперименты пятнадцатилетней давности в том, что у вас муж пьет и кредит перекрыт другим кредитом, — это самая распространенная ошибка!» — пояснила ясновидящая в соцсети.

Кузнецова подчеркнула, что многие лишь путают нерациональные поступки с воздействием темных сил. По ее словам, порча может послужить катализатором. Тогда человек уже без воздействия магии будет совершать необдуманные поступки. «Друзья, запомните, что без воли Господа Бога никто не заболеет и, тем более, не умрет», — отметила Николь. Она уверена, что те люди, которые живут с чистой совестью и совершают хорошие поступки, менее подвергнуты темным воздействиям. По словам девушки, когда наводится порча, то она бьет по слабому месту человека.