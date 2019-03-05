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У Меган Маркл могут случиться преждевременные роды

У герцогини Сассекской было несколько «ложных схваток».

У Меган Маркл могут случиться преждевременные роды
Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Врачи находятся «в полной боевой готовности», так как у Меган Маркл могут начаться роды в любой момент. У герцогини Сассекской уже было несколько «ложных схваток».

По сообщению инсайдера, Меган и Гарри готовы сорваться в больницу в любой момент. В режиме повышенной боевой готовности находятся не только будущие родители, но и весь дворец, не говоря уже о врачах.

Медики придут на помощь в любой момент, как только станет ясно, что малыш вот-вот появится на свет.

«У герцогини уже было несколько ложных схваток. Они думали, что начались роды и уже были готовы ехать в больницу. Это было похоже на «американские горки», — цитирует источник сайт Ibtimes.

Ранее сообщалось, что Меган должна родить в конце апреля или начале мая. Однако если информация о ложных схватках верна, то у нее могут случиться преждевременные роды.

Отметим, что сообщения о том, что Маркл может родить раньше срока, появлялись еще в ноябре прошлого года. Сайт Teleprogramma.pro также писал, что эксперты могли ошибиться и назвать неверную дату появления малыша на свет.

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Тэги:

беременность и родыМеган Маркл

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У Меган Маркл могут случиться преждевременные роды
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