«Съем и побегу растрясать»: Ковальчук вспомнила о маминых «дрожжевых блинах»

Певица и актриса, экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук в своем микроблоге опубликовала свежее фото, на котором она запечатлена с тарелкой блинов. Поздравляя своих подписчиков с наступлением Масленицы, супруга шоумена Алексея Чумакова вспомнила о том, какие блинчики готовит ее мама.

«Блинчики я готовлю часто и мне кажется неплохо, но вот мамины пухлые дрожжевые блины не сравнимы ни с чем! Съем два или три и побегу растрясать!! С Масленицей», — подписала свое фото Юлия Ковальчук. Примечательно, что на снимке певица запечатлена без макияжа. Как и большинство знаменитостей вне съемочного процесса артистка старается минимизировать использование косметических средств, давая своей коже возможность восстановиться.

К слову, о своих кулинарных пристрастиях рассказывала и Анна Семенович, с которой Ковальчук выступала в одном девичьем коллективе. Светская львица призналась, что одним из ее любимых блюд всегда была жаренная картошка. И когда певица приезжает к родителям в гости, они накрывают для нее стол, готовя то, что нравится их дочери.