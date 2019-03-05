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Трехлетняя дочь Игоря Николаева «распевается» вместо родителей перед их выходом на сцену

Композитор поделился с поклонниками в соцсети забавным видео с участием маленькой Вероники.

Трехлетняя дочь Игоря Николаева «распевается» вместо родителей перед их выходом на сцену
Фото: globallookpress©Анатолий Ломохов

В октябре дочке Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой исполнится четыре года. Ранее сам композитор откровенно признавался, что маленькая Вероника редко видит дома вместе и маму, и папу. Из-за плотного рабочего графика родителей частенько не бывает рядом с девочкой, но зато она очень счастлива, когда это все же случается.

Недавно артист решил взять дочку с собой на работу. В блоге Николаева в Instagram появилось видео, на котором Вероника в непосредственной и эмоциональной манере распевает всем знакомое детское стихотворение «Мишка косолапый».

«За кулисами @crocuscityhall распевка перед выходом на сцену… родителей. Мишка рассердился не на шутку», – подписал ролик музыкант.

Подписчиков блога очень умилили кадры с ребенком. Всего за один только час с момента публикации видео просмотрели больше тридцати тысяч раз, а в комментариях Вероника получила десятки искренних комплиментов от поклонников ее звездного родителя.

«Умничка! Талант на лицо!», «Прелестная девочка», «Куколка! А какой звонкий голос!», «Можно, отложив все дела, бесконечно любоваться прелестным ребенком. Славная Никуся», «Боже ,какая лапусечка! Одно сплошное удовольствие наблюдать за ней! Готовьтесь, мама с папой, конкурентка подрастает!» – пишут комментаторы странички.

Фото: Instagram@igor_nikolaev_music

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Трехлетняя дочь Игоря Николаева «распевается» вместо родителей перед их выходом на сцену
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