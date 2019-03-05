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Ольга Бузова вышла в свет в платье, которое уже примеряла два года назад Анна Калашникова

Певица выступила в золотом наряде на концерте в Кремле.

Ольга Бузова вышла в свет в платье, которое уже примеряла два года назад Анна Калашникова
Ольга Бузова. фото: instagram.com/buzova86/

Популярность Ольги Бузовой продолжает расти. Недавно количество ее подписчиков в Instagram достигло 15 миллионов. Это только сильнее воодушевляет девушку заниматься творчеством. К слову, многие звезды шоу-бизнеса приняли поющую телеведущую в свой круг и поддерживают ее. На днях Ольга выступила в Кремле на концерте в честь юбилея со дня открытия первой школы студии шоу-балета «Тодес».

На сцене Бузова появилась в золотом платье дизайнера Ирины Степановой. Наряд с переливающимися на свету узорами и бахромой на плечах показался поклонникам очень знакомым.

Как оказалось, певица скопировала образ модели Анны Калашниковой. Девушка в точно таком же платье появлялась на публике в 2017 году. Тогда она блистала на красной дорожке «Новой волны». Даже прически артисток оказались отчасти похожими.

Анна Калашникова. фото: «Комсомольская правда», Евгения Гусева

Напомним, что Ольга не в первый раз копирует образ Анны. Не так давно для съемок клипа она примерила серебристое платье. Этот наряд ранее тоже надевала Калашникова. В нем она позировала фотографам на одной из музыкальных премий. Судя по всему, у девушек схожий вкус в одежде. Поклонники уверены, что Бузова не специально копирует стиль модели.

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Анна Калашниковазвездный стильОльга Бузова

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Ольга Бузова вышла в свет в платье, которое уже примеряла два года назад Анна Калашникова
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