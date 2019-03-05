Ефим Шифрин нелицеприятно высказался о «татуированных рэперах»

Известный юморист Ефим Шифрин на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовал архивную фотографию, которая была сделана во времена Советского Союза. На снимке можно увидеть группу молодых людей, которые маршируют в спортзале. Все парни на фотографии в одинаковых костюмах, а у девушек белые блузки и одного фасона юбки.

«Блин, и ведь все время куда-то шагали! Поди объясни теперь этим татуированным рэперам, за что я в гробу видал их речевки!» — заявил юморист.

«Отличная аналогия с рэпом!», «Я все думаю, что же меня так в рэпе раздражает? И мы точно постоянно куда-то маршировали», «Как сейчас помню: раз, два, три, четыре, мы шагаем по четыре! Раз, два, взвейся, флаг! Три, четыре, твёрже шаг… А знаете, при всех нюансах идеологии того времени, лучше бы сейчас шагали, чем ширялись по ночным клубам», «Насчёт рэперов — не в бровь, а просто наповал!», «Как это куда-то? В светлое будущее! Дошагали! Теперь молодежь заморочена американским (африканским) рэпом и танцами задом. А это потруднее будет, чем просто с речевками ходить», — заметили в комментариях пользователи.