Тарасов и Костенко оставили семимесячную дочку на попечение бабушки ради похода в ресторан

«С любимой», — подписал свой новый снимок полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, сопроводив публикацию хештегами — «семья», «жена», «доча спит», «бабушка с внучкой», «любовь». Молодые родители оставили семимесячную дочку Милану на попечение бабушки ради похода в ресторан. В своем Instagram модель из Ростова-на-Дону Анастасия Костенко часто делится кадрами с дочерью, стараясь уделять ей как можно больше внимания. В то время как ее супруг Дмитрий Тарасов вынужден ездить на сборы и тренировки. Говоря о своей семье, бывший муж Ольги Бузовой признался, что очень скучает по своим девочкам, когда оставляет их дома. Но, несмотря на это, Дмитрий и Анастасия стараются радовать себя уединенными вечерами, наслаждаясь компанией друг друга.

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После родов избранница Дмитрия заверила поклонников в том, что появление ребенка никак не отразится на ее стремлении следить за собой и своей внешностью. Ради мужа Анастасия села на диету и сбросила набранные за время беременности килограммы, приведя свою фигуру в тонус.

«Согласитесь, после родов очень многие думают только о ребенке! Я считаю, что женщина должна оставаться женщиной: стройной, красивой, желанной», — отметила Костенко.

Напомним, что у Дмитрия Тарасова есть девятилетняя дочка Ангелина от отношений с Оксаной Пономаренко. В браке с Анастасией Костенко у футболиста родился второй ребенок, малышку супруги назвали Миланой.