НОВОСТИ

У Юлии Савичевой сложились доверительные отношения со свекровью

Певица заметила, что они с матерью своего мужа умеют идти на компромиссы.

У Юлии Савичевой сложились доверительные отношения со свекровью
Юлия Савичева. фото: globallook.com

Известная певица Юлия Савичева поздравила всех родных с Днем бабушек. При этом слова благодарности она выразила не только своим родным бабушкам, но и свекрови. По словам Савичевой, у нее сложились дружеские, доверительные отношения с матерью своего мужа. Как она заметила, это бывает очень редко. Благодаря этому у исполнительницы даже никогда мыслей не возникало нанять няню для ребенка.

В то же время Савичева заметила, что периодически спорит со свекровью, но при этом она понимает, что та хочет сделать лучше ее дочери. «Главное — слушать и слышать друг друга, идти на компромиссы и уважать мнение и видение друг друга. И самое главное — ребенок должен расти в атмосфере любви, добра и взаимопонимания», — заметила певица.

«Я согласен с вами, Юлия, но это редко у кого бывает. Такое дружеское отношение со свекровью. Обычно они друг с другом не дружат. Извиняюсь, конечно, как кошки с собаками. Берегите своих детей и больше любите. Ребенок, он и есть ребенок», «Как здорово, что есть такой день! Моей любимой бабулечке в этом году уже исполнится 96 лет. Здоровья крепкого и благополучия всем бабушкам!» «Да, это редкость, когда свекровь и сноха умеют находить общий язык. Желаю всем бабушкам долгих лет жизни и чтобы мы их радовали», — заметили в комментариях пользователи.

Вам может быть интересно:

Юлия Савичева поздравила Николая Расторгуева с Днем рождения Все вокруг казалось дивным 10 лет тому назад: звезды приняли участие в флешмобе #10yearsagochallenge Мороз и танцы: Юлия Савичева показала, как на улице проходили съемки новогодней передачи

Тэги:

День бабушекотношения со свекровьюЮлия Савичева

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
У Юлии Савичевой сложились доверительные отношения со свекровью
Интересно?
Поделись с друзьями: