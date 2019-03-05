У Юлии Савичевой сложились доверительные отношения со свекровью

Известная певица Юлия Савичева поздравила всех родных с Днем бабушек. При этом слова благодарности она выразила не только своим родным бабушкам, но и свекрови. По словам Савичевой, у нее сложились дружеские, доверительные отношения с матерью своего мужа. Как она заметила, это бывает очень редко. Благодаря этому у исполнительницы даже никогда мыслей не возникало нанять няню для ребенка.

В то же время Савичева заметила, что периодически спорит со свекровью, но при этом она понимает, что та хочет сделать лучше ее дочери. «Главное — слушать и слышать друг друга, идти на компромиссы и уважать мнение и видение друг друга. И самое главное — ребенок должен расти в атмосфере любви, добра и взаимопонимания», — заметила певица.

«Я согласен с вами, Юлия, но это редко у кого бывает. Такое дружеское отношение со свекровью. Обычно они друг с другом не дружат. Извиняюсь, конечно, как кошки с собаками. Берегите своих детей и больше любите. Ребенок, он и есть ребенок», «Как здорово, что есть такой день! Моей любимой бабулечке в этом году уже исполнится 96 лет. Здоровья крепкого и благополучия всем бабушкам!» «Да, это редкость, когда свекровь и сноха умеют находить общий язык. Желаю всем бабушкам долгих лет жизни и чтобы мы их радовали», — заметили в комментариях пользователи.