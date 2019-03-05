Муж экс-участницы «Ранеток» Жени Огурцовой бросил ее с тяжелобольным ребенком

Певица на днях объявила, что разводится со своим супругом. По ее словам, теперь мужчина ведет себя странно и присылает сообщения с угрозами, а также совершенно не навещает своего сына.

Рыжеволосая Евгения Огурцова была частью группы «Ранетки» и снялась в одноименном сериале. Однако несколько лет назад коллектив распался. Теперь девушка выступает с собственной панк-рок-группой «Рыжая», а также ведет свой блог. В соцсети она делится последними новостями. Так, на днях певица объявила, что разводится с мужем Анатолием Рамоновым, от которого у нее есть двухлетний сын Марк.

После трех лет брака Огурцовой не удалось расстаться с возлюбленным на хорошей ноте. Хотя еще несколько месяцев назад казалось, что они счастливы, обустраивая свой дом и занимаясь воспитанием малыша. «Мне сейчас очень обидно, поэтому я плачу. Он пишет, что счастлив без меня, единственное, что он будет скучать по сыну. Но я не замечаю этой скуки, потому что у ребенка сейчас пневмония, а он ни разу не позвонил и не поинтересовался, как он. Я лечу его сама», — рассказала девушка. Она не смогла сдержать эмоций, когда от нее ушел супруг. По словам певицы, проблемы у них в семье появились уже давно. Она уверена, что просто стала неинтересна Анатолию.

Женя не скрывает, что предлагала супругу неделю пожить раздельно, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, но он отказался от этой идеи. Позже девушка начала сильно переживать, так как каждый раз свой гнев Рамонов срывал на ребенке, повышая на него голос. Потрясло артистку то, что муж даже не предупредил ее, что собирается уйти из семьи. Он просто собрал вещи и ушел. Огурцова вспомнила, что ранее помогла Анатолию обосноваться в Москве, когда он только приехал в Россию. Она помогла ему сделать документы, обеспечила деньгами для съема жилья, а также помогла найти работу. Девушка в шоке от того, как теперь с ней поступил муж.

«За последние два дня я похудела на три килограмма», — призналась Женя. Она отметила, что ее супруг ведет себя странно. Он написал пост о разводе, и некоторые его слова обидели певицу. Также артистка отметила, что муж стал присылать ей сообщения с угрозами после того, как она записала видеообращение, в котором высказалась о своих переживаниях. Сейчас Огурцову поддерживают подруги. Также она старается всю свою заботу и любовь отдать своему сыну, который снова серьезно заболел. С утра девушка отправилась с ним в больницу. «Хотела разбогатеть, а потрачу все деньги на Марка», — пошутила Женя. Несколько месяцев она лечила малыша от пневмонии, а теперь у него обнаружили новый недуг. Точный диагноз певица называть не стала. «Это ужасная штука», — заявила она.