«Даже к жареной картошке не притрагиваюсь»: Лолита рассказала, как ей удалось похудеть

На юбилее шоу-балета «Тодес» одной из главных действующих лиц стала певица Лолита Милявская. Многие журналисты, которые присутствовали на празднике, заметили, что у певицы появился очень красивый макияж, укладка. Но главное — певице каким-то образом за небольшой промежуток времени удалось очень сильно похудеть. Лолита словно узнала какую-то секретную диету.

больше по теме Лолита не стесняется снимать для поклонников видео без макияжа Певица так спешила предупредить подписчиков о мошенничестве, что записала ролик в ночной рубашке.

Естественно, что акулы пера набросились на исполнительницу с расспросами. Милявская заметила, что она не сидит на каких-то диетах. Просто ей удалось ограничить себя во всем вредном. «Даже к жареной картошке не притрагиваюсь», — заявила она.

Певица также сейчас не курит и практически не пьет. Лолита заметила, что ей уже 55 лет. В этом возрасте нужно следить как за своим здоровьем, так и за внешностью. В прошлом году у певицы были проблемы с давлением. Именно тогда она поняла, что в жизни нужно что-то менять, иначе последствия для здоровья будут необратимыми, сообщает «Комсомольская правда».