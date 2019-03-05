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«Даже к жареной картошке не притрагиваюсь»: Лолита рассказала, как ей удалось похудеть

Певица бросила курить и почти не употребляет алкоголь.

«Даже к жареной картошке не притрагиваюсь»: Лолита рассказала, как ей удалось похудеть
Лолита Милявская (Фото: Globallookpress.com)

На юбилее шоу-балета «Тодес» одной из главных действующих лиц стала певица Лолита Милявская. Многие журналисты, которые присутствовали на празднике, заметили, что у певицы появился очень красивый макияж, укладка. Но главное — певице каким-то образом за небольшой промежуток времени удалось очень сильно похудеть. Лолита словно узнала какую-то секретную диету.

Естественно, что акулы пера набросились на исполнительницу с расспросами. Милявская заметила, что она не сидит на каких-то диетах. Просто ей удалось ограничить себя во всем вредном. «Даже к жареной картошке не притрагиваюсь», — заявила она.

Певица также сейчас не курит и практически не пьет. Лолита заметила, что ей уже 55 лет. В этом возрасте нужно следить как за своим здоровьем, так и за внешностью. В прошлом году у певицы были проблемы с давлением. Именно тогда она поняла, что в жизни нужно что-то менять, иначе последствия для здоровья будут необратимыми, сообщает «Комсомольская правда».

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«Даже к жареной картошке не притрагиваюсь»: Лолита рассказала, как ей удалось похудеть
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