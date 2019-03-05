У Александра Кокорина в СИЗО начала неметь нога

Состояние остающегося под арестом в СИЗО Александра Кокорина продолжает ухудшаться. Об этом сообщил адвокат спортсмена Андрей Ромашев.

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По словам правозащитника, спортсмен, который накануне получил ожоги ног, перестал чувствовать одну из нижних конечностей. Это серьезный симптом, при котором оставлять Кокорина под стражей просто нельзя.

«Нога стала неметь, он не чувствует боли», – говорит Ромашев.

Травмированное колено футболиста дало о себе знать, когда его поместили в следственный изолятор после драки в центре столицы. Звезде российского футбола становилось все хуже, пока наконец медики учреждения не решили облегчить его состояние. Но физиотерапия привела лишь к ожогам ноги от перегревшихся электродов, по которым пропускали небольшой ток.

Именно онемение в ноге не позволило Кокорину почувствовать, что процедура идет не так, как нужно, сообщает «Пятый канал». А на месте поврежденных тканей у него началось нагноение. Вполне возможно, что футболисту изменят меру пресечения и из СИЗО он отправится домой, где будет оставаться под подпиской о невыезде.