НОВОСТИ

У Александра Кокорина в СИЗО начала неметь нога

По словам адвоката футболиста, его состояние продолжает ухудшаться.

У Александра Кокорина в СИЗО начала неметь нога
Фото: globallookpress©Дмитрий Голубович

Состояние остающегося под арестом в СИЗО Александра Кокорина продолжает ухудшаться. Об этом сообщил адвокат спортсмена Андрей Ромашев.

По словам правозащитника, спортсмен, который накануне получил ожоги ног, перестал чувствовать одну из нижних конечностей. Это серьезный симптом, при котором оставлять Кокорина под стражей просто нельзя.

«Нога стала неметь, он не чувствует боли», – говорит Ромашев.

Травмированное колено футболиста дало о себе знать, когда его поместили в следственный изолятор после драки в центре столицы. Звезде российского футбола становилось все хуже, пока наконец медики учреждения не решили облегчить его состояние. Но физиотерапия привела лишь к ожогам ноги от перегревшихся электродов, по которым пропускали небольшой ток.

Именно онемение в ноге не позволило Кокорину почувствовать, что процедура идет не так, как нужно, сообщает «Пятый канал». А на месте поврежденных тканей у него началось нагноение. Вполне возможно, что футболисту изменят меру пресечения и из СИЗО он отправится домой, где будет оставаться под подпиской о невыезде.

Вам может быть интересно:

«Они должны понести ответственность»: Big Russian Boss высказался о поведении Кокорина и Мамаева «Это психологический стресс»: жена Кокорина рассказала, как арест футболиста отразился на их сыне Девушка недели: в Рунете обсуждают Дарью Валитову, защитившую своего мужа Александра Кокорина

Тэги:

Александр КокоринПавел МамаевСИЗО

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
У Александра Кокорина в СИЗО начала неметь нога
Интересно?
Поделись с друзьями: