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«И от морщин меня убереги»: Жасмин в Instagram показала фрагмент из выступления Пугачевой

Свой праздник - Первое воскресенье весны - Алла Борисовна по традиции отметила в компании самых близких друзей.

«И от морщин меня убереги»: Жасмин в Instagram показала фрагмент из выступления Пугачевой
Алла Пугачева (Фото: Globallookpress.com)

Певица Жасмин, которая тесно общается с избранницей шоумена Максима Галкина, не смогла пропустить вечеринку знаменитости. В своем микроблоге артистка опубликовала фрагмент из выступления Аллы Борисовны. Развлекая пришедших на ее банкет друзей, Примадонна отечественного шоу-бизнеса вживую исполнила одну из своих композиций.

«Дай знать мне, где друзья, а где враги… И от морщин меня убереги. Не дай пресытиться любимым делом», — эти строчки исполнила в кадре Примадонна.

Напомним, что ранее Алла Борисовна вместе с пятилетними близнецами Гарри и Лизой побывала на детском празднике певицы Жасмин, которая устроила вечеринку в честь семилетия дочери Маргариты. В одном из своих интервью артистка призналась, что Примадонна всегда дарит полезные подарки. И относится к выбору презентов со всей ответственностью.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Алла Пугачева, не отходя от традиций, отпраздновала Первое воскресенье весны в компании самых близких друзей. На этот раз именитых гостей Примадонна отечественного шоу-бизнеса собрала не в своем особняке в подмосковной деревне Грязь, а в одном из ресторанов. На банкете были замечены Кристина Орбакайте, Максим Галкин, Алина Редель, модельер Валентин Юдашкин с супругой Мариной, Никита Пресняков и Алена Краснова, Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой и многие другие.

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Тэги:

Алла ПугачеваЖасминКристина ОрбакайтеНикита Пресняков

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«И от морщин меня убереги»: Жасмин в Instagram показала фрагмент из выступления Пугачевой
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