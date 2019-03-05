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Ирена Понарошку попросила поклонников рекомендовать ей блендер

Ведущая заявила, что хочет купить технику, которая была бы компактной, «как Сергей Безруков».

Ирена Понарошку попросила поклонников рекомендовать ей блендер
Ирена Понарошку https://www.instagram.com/irenaponaroshku/

Российская популярная телеведущая Ирена Понарошку в своем аккаунте в Instagram попросила у поклонников совет в выборе блендера. Она написала требования к технике и спросила, что ей могут посоветовать фанаты.

«Давайте, шопоголенькие, доминируйте, властвуйте, рекламендуйте мне скорее БЛЕНДЕР!» — написала ведущая. Она призналась, что ей нужна такая техника, чтобы измельчать орехи и делать коктейли. Ведущая добавила, что модель техники должна быть красивой, а еще компактной, «как Сергей Безруков».

Кроме того, ведущая поинтересовалась у фанатов, что они думают о вреде такой обработки продуктов, разрушают ли они витамины и полезные свойства или можно, по их мнению, пользоваться измельчителем. В комментариях к посту многие поклонники написали о том, что пользуются самым простым блендером и их это устраивает, другие дали более конкретные рекомендации телеведущей.

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Ирена Понарошку попросила поклонников рекомендовать ей блендер
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