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Дана Борисова хотела поменять замки, чтобы ее дочь не попала в квартиру

Полина Аксенова заявила, что мать постоянно грозилась выгнать ее из дома.

Дана Борисова хотела поменять замки, чтобы ее дочь не попала в квартиру
Дана Борисова с дочерью / фото: instagram.com/danaborisova_official/

Известная телеведущая Дана Борисова никак не может наладить отношения с 11-летней дочерью Полиной Аксеновой. Не так давно она даже отправилась в реабилитационный центр на Самуи, чтобы привести мысли в порядок. Ранее телеведущая признавалась, что дочь ударила ее. При этом Борисова, конечно, не стала писать заявление на Полину Аксенову, хотя некоторые знакомые рекомендовали ей жестко поступить по отношению к ребенку.

Сейчас девочка живет у своего отца. По словам Полины Аксеновой, она поругалась с матерью. Девочка заметила, что мать часто угрожала, что выгонит ее из дома, а также поменяет замки в квартире. Аксенова какое-то время терпела такое отношение к себе, а затем решила переехать жить к отцу.

По словам девочки, через несколько дней ей хотелось снова вернуться к матери, но после разговора со специалистами из опеки она поняла, что на данном этапе ей будет лучше у отца. Она рада, что живет с папой. Никаких конфликтов у них не возникает. Также Аксенова опровергла информацию, что именно она бьет свою мать. «Я же ребенок», — заметила девочка, слова которой приводит портал «СтарХит».

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Дана БорисоваПолина Аксеновасемейные отношения

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Дана Борисова хотела поменять замки, чтобы ее дочь не попала в квартиру
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