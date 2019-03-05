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Волочкова о фото с Никитой Джигурдой: «Нашелся мой конкурент по шпагату»

Прима-балерина Анастасия Волочкова поделилась снимком с недавней фотосессии, на которой она запечатлена с актером Никитой Джигурдой.

Волочкова о фото с Никитой Джигурдой: «Нашелся мой конкурент по шпагату»
Анастасия Волочкова (Фото: Globallookpress.com)

43-летняя Анастасия Волочкова опубликовала кадр со своей недавней фотосессии, на котором она запечатлена в компании актера Никиты Джигурды. Прима-балерина продемонстрировала свой поперечный шпагат, примерив концертное платье и пуанты. Примечательно, что и 57-летний артист, находясь рядом с артисткой балета, решил показать, что обладает растяжкой и гибкостью.

«Нашелся мой конкурент по шпагату!! И это Никита», — подписала свой совместный снимок с Джигурдой светская львица. Еще в середине января Анастасия и Никита анонсировали новый творческий дуэт. Однако вдаваться в подробности знаменитости не стали. С тех пор балерина не раз публиковала кадры из репетиционного зала у балетного станка.

В интервью Лере Кудрявцевой на программе «Секрет на миллион» Анастасия Волочкова призналась, что до сих пор следит за своим рационом и старается придерживаться правильного питания. Прима-балерина не ест хлеб и отказалась от майонеза. Вместо салата «Оливье» для застолья в Новый год светская львица угощала домашних икрой на огурчиках — своим излюбленным деликатесом.

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Анастасия ВолочковаНикита Джигурда

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Волочкова о фото с Никитой Джигурдой: «Нашелся мой конкурент по шпагату»
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