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Диана Арбенина решила отложить усыновление третьего ребенка

Певица планировала взять в семью мальчика из дома малютки.

Диана Арбенина решила отложить усыновление третьего ребенка
Фото: globallookpress©Photoagency Interpress

Диана Арбенина – заботливая мама, которая души не чает в своих детях и старается помогать ребятам, оставшимся сиротами. При этом свои родительские обязанности солистка «Ночных снайперов» успешно совмещает с профессиональной деятельностью. Недавно стало известно, что она станет одним из участников жюри на шоу «Ты супер!», также певица завершает строительство собственной музыкальной студии, где она разрешить петь юным талантам.

Все эти заботы заставили Арбенину отложить усыновление третьего ребенка Ее наследники Марта и Артем очень просили у матери братика, чтобы обрести в его лице нового товарища для игр, но пока этим планам сбыться не суждено.

«Я заморозила эти мысли… Просто пока уже имеющиеся у меня дети хотят видеть маму больше и чаще, чем сегодня», – говорит певица.

Тем не менее, знаменитость не исключает, что у нее появится новый член семьи. Она продолжает морально готовиться к визиту в дом малютки, где вместе с детьми выберет мальчика – совсем маленького, возможно, полуторагодовалого, пишет сайт «Дни.ру».

Накануне Диана Арбенина выступила в «Олимпийском». После концерта в честь 25-летия «Ночных снайперов» артистка призналась, что собирается и дальше радовать поклонников своим творчеством. «25 лет за спиной: 25 лет впереди!» – написала Арбенина на своей страничке в Instagram.

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Диана Арбенина решила отложить усыновление третьего ребенка
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