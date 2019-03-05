Диана Арбенина решила отложить усыновление третьего ребенка

Диана Арбенина – заботливая мама, которая души не чает в своих детях и старается помогать ребятам, оставшимся сиротами. При этом свои родительские обязанности солистка «Ночных снайперов» успешно совмещает с профессиональной деятельностью. Недавно стало известно, что она станет одним из участников жюри на шоу «Ты супер!», также певица завершает строительство собственной музыкальной студии, где она разрешить петь юным талантам.

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Все эти заботы заставили Арбенину отложить усыновление третьего ребенка Ее наследники Марта и Артем очень просили у матери братика, чтобы обрести в его лице нового товарища для игр, но пока этим планам сбыться не суждено.

«Я заморозила эти мысли… Просто пока уже имеющиеся у меня дети хотят видеть маму больше и чаще, чем сегодня», – говорит певица.

Тем не менее, знаменитость не исключает, что у нее появится новый член семьи. Она продолжает морально готовиться к визиту в дом малютки, где вместе с детьми выберет мальчика – совсем маленького, возможно, полуторагодовалого, пишет сайт «Дни.ру».

Накануне Диана Арбенина выступила в «Олимпийском». После концерта в честь 25-летия «Ночных снайперов» артистка призналась, что собирается и дальше радовать поклонников своим творчеством. «25 лет за спиной: 25 лет впереди!» – написала Арбенина на своей страничке в Instagram.