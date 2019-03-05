Дарья Клюкина поцеловала Дусю Бубель в Куршевеле

Российская модель и бывшая девушка Егора Крида Дарья Клюкина опубликовала на своей странице в Instagram фото с подругой Дусей Бубель, сделанное в Куршевеле. Девушке на снимке трогательно целуют друг друга. А под фото Клюкина написала о своем отношении к дружбе, не только с Дусей, но и вообще, с другими людьми.

«Я могу сказать, что это труд, настоящая работа — строить отношения с другом. А если ещё и работать вместе, то вдвойне сложнее, нужно чётко разделять работу и дружбу», — заявила девушка. Она отметила, что дружба — одна из немногих вещей, которая, по ее мнению является вечной.

Модель добавила, что они с Бубель обе умеют разделять работу и дружбу, и это ее радует. Дуся тоже опубликовала снимок из Куршевеля, под которым написала, что она не любит кататься, и боится травмироваться, но ей очень нравится на курорте, потому что в горах красивая природа.